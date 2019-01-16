AÜ'nün saygın bir kurum olduğunu araştırma ile tescilledi

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Fatma Yiğit Açıkgöz'ün İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Karakaya danışmanlığında hazırladığı “Akademik Örgütlerde İtibar Algısı: Akdeniz Üniversitesi'nin İç ve Dış Paydaşları Üzerine Bir Araştırma” başlıklı çalışması sonucuna göre Akdeniz Üniversitesi'nin tüm paydaşları nezdinde olumlu bir itibara sahip olduğu tespit edildi. Akdeniz Üniversitesi'nin itibarının eşzamanlı olarak farklı paydaş gruplarının gözünden değerlendirildiği çalışma kapsamında, yüzde 37,8'ini öğrencilerin, yüzde 14,3'ü idari personelin, yüzde 10,7'sini akademik personelin, yüzde 37,2'sini ise dış paydaşların oluşturduğu bin 34 kişiyle anket yapıldı.

Öğretim Görevlisi Fatma Yiğit Açıkgöz, araştırmada iç ve dış paydaşlara Akdeniz Üniversitesi'nin toplumla ilişkileri, öğrencileri ve çalışanlara sunduğu imkânlar, yönetim anlayışı gibi çeşitli başlıklarda sorular yöneltildiğini söyledi. Açıkgöz, “Araştırmanın sonucuna göre tüm paydaşların Akdeniz Üniversitesi ile ilgili olumlu bir algıya sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Tüm paydaş görüşleri değerlendirildiğinde dış paydaşların üniversiteye yönelik olumlu algılarının diğer tüm paydaşlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu da dış paydaşların gözünde Akdeniz Üniversitesi'nin olumlu bir imajının olduğunu göstermektedir” dedi.

Paydaş görüşlerinin kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesinde büyük öneme sahip olduğunu ve bu tespitinde ancak düzenli yapılan itibar araştırmaları ile mümkün olduğunu belirten Açıkgöz, “Bir kurumun itibarı, kurumun tüm paydaşlarının kolektif değerlendirmesiyle oluşur. Bu nedenle Üniversitenin paydaşları içerisinde yer alan; akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler ve bunun yanında yakın ilişki içerisinde olunan dış paydaşlar ile görüşmeler yaptık. Araştırma sonuçları her bir paydaş grubu üzerinden değerlendirildiğinde akademik personel; Akdeniz Üniversitesi'nin büyüme potansiyelinin yüksek olduğu ve Akdeniz Üniversitesi'nin bir eğitim kurumu olarak sorumluluklarını yerine getirdiği konusunda hemfikirdir. Araştırmanın en önemli verilerinden biri de idari personelin Akdeniz Üniversitesi'nin çalışma koşullarından memnun olduklarını ve bu kurumu çalışmak için tercih etmiş olmaktan mutlu olduklarını belirtmeleridir. Öğrencilerin itibara yönelik önermelere ilişkin görüşlerinin ortalamasına bakıldığında ise, Akdeniz Üniversitesi'nin bir eğitim kurumu olarak sorumluluklarını yerine getirdiği ve Akdeniz Üniversitesi yönetiminin gelecekle ilgili açık bir vizyona sahip olduğu şeklindedir.”