AÜ'ye ‘Farabi Değişim' programı anlaşması talebi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ), TBMM Kararı ile Nisan 2018 ayı içerisinde bölünen 13 devlet üniversitesinden, 8'inden gelen talep üzerine Farabi Değişim Programı Protokolü imzaladı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, üniversitesinin Türk üniversiteleri içerisinde Farabi Değişim Programını en başarılı şekilde uygulayan üniversitelerden biri olduğunu söyledi. Ünal,

“2018 yılı içerisinde yeni kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile yeni Farabi Değişim Protokolleri imzaladık” dedi.

Rektör Ünal, “İmzalanan Farabi Değişim Protokolleri ile ilgili programlarca açılan kontenjana göre kabul alan öğrenciler YÖK tarafından verilen aylık burslarla birlikte Güz ve/veya Güz/Bahar döneminde karşı üniversite ile değişimde bulunma fırsatı yakalayabilecekler. Böylece öğrencilerimiz çok istemiş olsalar da kazanıp yerleşemedikleri ya da eğitim-öğretimini beğendikleri bir Üniversitede eğitim alma şansı yakalayacaklar. Aynı şekilde her sene 500'ü aşkın başvuru aldığımız bölümlerimizde de karşı üniversite öğrencileri eğitim alma hakkı kazanacaklar” diye konuştu.

Türkiye'de bulunan 129 devlet üniversitesinden 90 üniversite ile Farabi Protokollerinin bulunduğunu ifade eden Rektör Ünal, Bu durumun Akdeniz Üniversitesi'nin akademik başarıları ile ne kadar talep gördüğünün önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.