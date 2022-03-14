Av sezonu bitti, denetimler devam edecek

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kentin farklı noktalarında yasa dışı avcılık denetimlerinde bulundu. Av ve yaban hayvanları eş tutma, üreme, yavru büyütme dönemine girdiği için bu dönemde denetimlerin daha fazla önem kazandığı ve avcıların sadece belirtilen tarih aralıklarında av yapmaları gerektiği bildirildi.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yasa dışı avcılık ile ilgili tüm ihbarlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüze yapılabilir” denildi.