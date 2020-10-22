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Av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 22 yaşındaki genç, babasına ait iş yerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 22 yaşındaki genç, babasına ait iş yerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.


Olay, Yeni Mahalle'de bir iş yerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İş yerinden silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, yanında av tüfeği bulunan Muhittin K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Muhittin K.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muhittin K.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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