Avni Tolunay'a Avrupai imar planı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Avni Tolunay'a Avrupai bir imar planı hazırladıklarını belirterek, “Kepezli çocuklar okullarına giderken parkların içinden geçecek, yaşlılar ise karşıdan karşıya geçmek zorunda kalmayacak” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Mülkiyet sorunları yaşayan Avni Tolunay sakinleri ile bir araya geldi. Tütüncü, Avni Tolunay Mahallesi için bölgeye, semte ve Antalya'ya kıymet getirecek bir imar planı hazırladıklarını söyledi. Hazırlanan imar planının Avni Tolunay'ı uçuracağını belirten Başkan Tütüncü, “Avni Tolunay için öyle bir imar planı hazırladık ki! Çocuklar okullarına parklardan geçerek gidip gelecekler. Çocuklarımız için parkların içine özel okul yolları tasarlandı. Yaşlılarımız camiye ulaşmak için karşıdan karşıya geçmek zorunda kalmayacak. Katları yeterli, arazi büyüklükleri uygun ve son derece Avrupai bir imar planı hazırladık. Avni Tolunay için bölgeye, semte Antalya'ya kıymet getirecek bir imar planı” dedi.

“Kepez'in sorunları tarih oldu”

Göreve geldiklerinde Kepez'de imar, mülkiyet, 2B ve tapu sorunları olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, “Israrla bu sorunların üzerine gittik. Bugün Kepez'de 40 binden fazla hemşehrimize tapu verdik. 23 mahallede 2B sorunu vardı. Bugün bu sorunun hepsi tarih oldu. Biz Kepez için çok şeyler yaptık. 32 mahallede kat artışını biz yaptık. Vatandaşlarımıza verilen tapuları kıymetlendiren biz olduk. Avni Tolunay'ın sorununu bir masa etrafında çözüme kavuşturan biz olduk. İşte ! Bu sorunları çözebilecek güce sahip olanda yine biziz. Bugüne kadar yılmadan, yorulmadan, kararlı bir şekilde Kepez'in sorunlarına çözüm getirmek için çaba sarfetmeye ve enerji ortaya koymaya devam ettik” diye konuştu.

“Örnek Altınova”

Avni Tolunay'a 2 kez imar planı yaptıklarını da belirten Başkan Tütüncü, “Yapılan imar planları mahkemelerce iptal edildi. Biz vatandaşlarımızın sorunlarını çözebilmek için tekrar tekrar çalıştık. Bunun en güzel örneği Kepez'de Altınova'dır. 10 yıllık belediye başkanlığı dönemimde burası tam 3 kez iptal edilmiştir. Mahkeme kararlarına karşı olmayacak bir şekilde ara formül üretmek suretiyle vatandaşlarımızın sorunlarını çözmede onların beklentilerine cevap verme noktasında oldukça çaba kazanmış bir belediyeyiz. Altınova'da olduğu gibi Avni Tolunay'da da vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmeye çalıştık. Şimdi enerjimizi mülkiyet sorunlarını çözme ve onları bitirme yoluna sevk ettik. Hedefimiz öncelikle mülkiyet sorunlarını çözmek. İmar planlarını da yapmak suretiyle Avni Tolunay'ı bambaşka yerlere taşıyacağız” dedi.