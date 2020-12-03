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Avokado ağacı inadı canından ediyordu

Gazipaşa ilçesinde ikinci katta bulunan evinin balkonuna hava almak için çıkan adam balkona uzanan avokado dalını düzelteyim derken zemine düştü.


Edinilen bilgilere göre, İstiklal Mahallesi Mehmet Aydın sokakta ikamet eden 50 yaşındaki Osman Özdemir, hava almak için 2. kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Balkona uzanan avokado dalını fark eden talihsiz adam dalı düzeltmek isterken bir anda ayağı kayması sonucu, ikinci kattan zemine düştü. Çevredeki vatandaşların durumu 112 ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Balkondan düşen Osman Özdemir'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.


Olayı anlatan Osman Özdemir'in babası, “Dalı beriye çekme dedik. İnadına gitti çekti. Şu görünen yerden düştü. Balkondan çıktı. Balkondan aşağı yukarı tırmanırken eli mi kaydı ayağı mı kaydı bilemiyorum?” dedi.

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