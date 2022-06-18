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Avrupa Eskrim Şampiyonası Antalya'da, heyecan dolu müsabakalarla devam ediyor

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen ’Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası’, hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 'Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası', hız kesmeden devam ediyor. 37 ülkeden toplam 437 sporcunun kürsü mücadelesi verdiği şampiyonada Türkiye'yi, 24 ay-yıldızlı eskrimci temsil ediyor.



Avrupa'nın en iyi eskrimcilerinin buluştuğu Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası, Antalya Spor Salonu'nda heyecan dolu müsabakalara şahit oluyor. Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE), Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) ve Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) koordinasyonunda düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda; flöre, kılıç ve epe branşlarında 437 eskrimci hem bireyselde hem de takım müsabakalarında madalya arıyor. Organizasyon; Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Büyük Britanya, Çekya, Danimarka, Ermenistan, Estonya, Fransa, Finlandiya, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kıbrıs, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan sporcularına ev sahipliği yapıyor.


Şampiyonada, Türkiye'yi temsilen piste çıkacak milli eskrimciler şöyle sıralanıyor:



18 Haziran Cumartesi


Kadınlar Epe: Aleyna Ertürk, Gökçe Günaç, Yağmur Sönmüş, Damlanur Sönmüş


Erkekler Flöre: Alp Eyüpoğlu, Alp Tuna Korkmaz, Batuhan Mazlumoğlu, Martino Minuto



19 Haziran Pazar


Erkekler Epe: Hilmi Taha Ekenler, Halis Efe Elibol, Cengizhan Öner, Ali Ege Say


Kadınlar Kılıç: Nisanur Erbil, Fatma Zehra Köse, Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ



20 Haziran Pazartesi


Kadınlar Flöre Takım, Erkek Kılıç Takım



21 Haziran Salı


Kadınlar Epe Takım, Erkek Flöre Takım



22 Haziran Çarşamba


Erkekler Epe Takım, Kadınlar Kılıç Takım

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