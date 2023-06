Avrupa Şampiyonlarından OFM Hastanesi'ne kupalı ziyaret!

EHF Avrupa Kupası finalinin rövanşında, rakibini yenerek kupanın sahibi olan Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı; kendilerine sağlık desteğinde bulunan OFM Antalya Hastanesi'ne, kazandıkları kupa ile teşekkür ziyaretinde bulundu.

Konyaaltı Belediyesi Spor İşleri Müdürü Erkan Kemerden, Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Birol Ünsal, Antrenör Yardımcısı Tufan Dağseven ve kadın hentbol takımı oyuncularını Hastane Başhekimi Dr. Cem Mutlu, İşletme Müdürü Ahmet Mençi ve hastanenin takımdan sorumlu danışmanı Onur Şen karşıladı.

Hastane Başhekimi Dr. Cem Mutlu, takımın kendilerini kupa ile ziyaret etmesinin çok anlamlı ve mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Takıma emek veren herkese çok teşekkür eden Dr. Cem Mutlu; “Kızlarımızla gurur duyduk. Bu mücadelede hocalarımızın katkısı çok büyük. Biz her zaman kurum olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya çalıştık. Başka kulüplere de desteklerimiz oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Ben sporcunun zeki çevik, çalışkan aynı zamanda ahlaklısını severim” der. Bizler de kurum olarak bu düsturu rehber edinen Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımına desteğin devamı için elimizden ne gelirse sonuna kadar destek olmaya devam edeceğiz. Bize düşen bir şey olduğu zaman her zaman her konuda yanlarındayız” ifadelerini kullandı.

"Başarılı olacağız dedik, başardık"

Takım Antrenörü Birol Ünsal, takımın kurulduğu ilk günden bugüne sağlık desteğinin devam ettiğini belirterek; “3 yıldır OFM Antalya Hastanesi'nden çok ciddi destek alıyoruz. Takımı kurduğumuzda ilk zamanlar ligden düşmemeye oynayan, klasman bakımından en alt sıradaki takımdık. Önemli olan o günlerde destek olmak. Yoksa Avrupa kupasını getirdiğiniz zaman fotoğrafta olan etrafınızda olan çok kişi oluyor. Herkes sahiplenmeye çalışıyor. hastane, bize birinci günden bu yana bu destek veriyor. Sağlık açısından hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bir şehir bütün dinamikleriyle sahip çıkarsa, kamuoyuna mal olursa önemlidir. Yoksa siz sağlıkta tek başına başarılı olabilirsiniz, biz sporda tek başımıza başarılı olabiliriz. Antalya hentbolda çok önemli bir il. 4 kez lig şampiyonluğu, 3 kez Türkiye kupası, 3 süper kupa 2 Avrupa finali vardı. Bunların hepsi geride kaldı. Takım Avrupa Şampiyonu oldu. Bu aşamada Sağlık çok önemli. Çocuklarımızın yemesi, içmesi, yatması, uyuması çok önemli. Çünkü Bu iş insan bedeniyle yapılan bir iş. Bedeniniz sağlıklı olmadığı sürece, bu işte performans göstermeniz mümkün değil. Gerek test, ölçüm, ön hazırlıklarda çok ciddi destek görüyoruz ” diye konuştu.