Avrupa Şampiyonu Aleyna'dan Başkan Böcek ve Esen'e ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'nün Avrupa Şampiyonu rekortmen haltercisi Aleyna Kaymaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i ayrı ayrı ziyaret etti. Aleyna'nın Antalya ve Türkiye adına son derece önemli bir başarıya imza attığını söyleyen Başkan Böcek, genç sporcuyu kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İsrail'de düzenlenen Halter Avrupa Şampiyonası'nda kızlar 15 yaş altı 81 kiloda rekor kırarak 3 ayrı kategoride altın madalya kazanan Avrupa Şampiyonu Aleyna Kaymaz'ı makamında ağırladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü haltercisi Aleyna Kaymaz'ı kutlayan Başkan Böcek, şampiyon sporcuya saat hediye etti.

Aleyna'yı doğduğu günden beri tanıdığını söyleyen Başkan Böcek, “Aleyna elde ettiği başarı ve rekorlarıyla ülkemiz ve şehrimiz adına çok önemli bir başarıya imza attı. Benim de çok sevdiğim bir ailenin kızı olması dolayısıyla ayrıca mutlu oldum ve gururlandım. Bu başarısından dolayı kendisini ve ona destek veren ailesini, hocalarını tebrik ediyorum. Başarılarının daim olmasını diliyorum. Bundan sonraki başarılarında da hep birlikte olacağız. Aleyna'dan daha birçok madalya kazandırmasını bekliyorum” dedi.

Esen: " Gurur duyduk"

Aleyna'nın ikinci durağı Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen oldu. Aleyna Kaymaz ve babası Burhan Kaymaz'ı ağırlamaktan büyük onur duyduğunu dile getiren Başkan Semih Esen, genç yaşta üç ayrı madalya ile ülkemize dönen Aleyna Kaymaz'ı yürekten tebrik ettiğini bildirdi.

Başkan Semih Esen, “Koparma, silkme ve toplamda Avrupa rekoru kırarak 3 altın madalyayla ülkemize dönen genç kızımızı, bu başarısından dolayı kutluyorum. Halterde, özellikle altyapıda önemli başarılar elde etmek bizleri gururlandırıyor. Ben diğer tüm spor branşlarında da gerek Avrupa olsun gerek ise dünya olsun büyük başarılar elde edebileceğimize inanıyorum. Elbette ki bu başarıları elde etmek büyük gayret ve özveri gerektiriyor. Bu düşünceyle ben genç kızımız Aleyna Kaymaz ve babası Burhan Kaymaz'ı bir kez daha tebrik ediyor, sporcumuzu yetiştiren antrenörlerimizi ve teknik heyeti yürekten kutluyorum.” diye konuştu.