Avrupa'da artan aşılanma sayısı turizm sezonunu uzattı

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, kaynak ülkelerdeki aşılama oranlarının artması ile birlikte hedeflediklerinden daha iyi bir yaz sezonu geçirdiklerini belirtti. Yıldıray Karaer, “Aşılanma yaşının düşmesi ve aşılanan insan sayısının artması ile Avrupa ülkelerinin normalleşme uygulamasına geçmesi, sezonu uzattı ve sonbahar-kış rezervasyonlarına direkt etki etti. Yolcu davranışlarını, özellikle de yeni rezervasyonlarda hangi dönemlerin hızlı satıldığını incelediğimizde, yolcunun seyahat etme özlemini açık bir şekilde görebiliyoruz. Hem önümüzdeki sonbahar aylarına hem de 2021-2022 kış destinasyonlarına tüm zorluklara rağmen tatmin edici sayıda rezervasyon alıyoruz. Kısıtlamalar sebebiyle uzun zamandır tatil yapamayan İngiliz yolcunun şimdiden 2022 yazına rezervasyon yaptığını görmekten memnun oluyoruz” dedi.

“Hurghada ve Morokko hatlarını yeniden açıyoruz”

Hurghada ve Morokko'ya yeniden uçuş olacağını söyleyen Karaer, “Son iki senedir kışı ülkelerinde geçiren Alman tatilciler, Almanya'nın Kanarya Adaları'nı yüksek risk bölgeleri arasından çıkarmasıyla kış tatili için yüzünü bu destinasyona döndü. Antalya, yine bu kış için çok tercih ediliyor. Ayrıca, uzun zamandır uçulmayan Hurghada'ya da 1 Ekim itibari ile Almanya'dan yeniden uçmaya başlıyoruz” diye konuştu.

2022 yazında Hollanda ve Belçika'dan Morokko'ya yoğun bir program sunduklarını belirten Karaer, pandemi başından beri uçulamayan turistik destinasyonların yeniden açılmasının ve talebin şimdiden yüksek olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Corendon Airlines 2022 sezonu için beklentilerini yüksek tutarak turistik hatlar kadar etnik hatlara da yoğunlaştığı geniş bir programı satışa sundu.