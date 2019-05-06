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‘Avrupa'da kadının hukuki durumu' raflardaki yerini aldı

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Bilgin Tiryakioğlu ile Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necla Öztürk ve Araştırma Görevlisi Güven Yarar'ın editörlüğünü yaptığı “Geçmişten Günümüze Avrupa'da Kadının Hukuki Durumu” adlı kitap yayımlandı.


Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, İzlanda, Yunanistan gibi ülkelerin yanı sıra Avrupa Birliği direktiflerinde kadının hukukî durumunun tarihsel süreç ve günümüz düzenlemeleri çerçevesinde derlendiği ve değerlendirildiği kitabın editörlerinden Doç. Dr. Necla Öztürk; “Kitap, Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (KATCAM) Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programında ‘Hukuk ve Kadın' dersi alan öğrencilerimizin ürünüdür. Sadece öğrenci ve akademisyenler için değil konuya ilgi duyan herkes için güzel bir kaynak olduğunu düşünüyorum” dedi.


Öztürk, kitabın ortaya çıkma sürecinde verdikleri destek için Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu ve Araştırma Görevlisi Güven Yarar'a da teşekkür etti.

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