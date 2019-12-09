“Avrupa'da Öğretmen Eğitimini Haritalandırma” Projesine Destek

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi koordinatörlüğünde başvurusu yapılan Avrupa'da Öğretmen Eğitimini Haritalandırma (Mapping Teacher Training in Europe/MATT) Projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe almaya hak kazandı.

2019 yılında Avrupa Birliği Erasmus+ Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar Projeleri kapsamında 111 proje başvurusundan 15 proje teklifi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe desteği almaya hak kazanmış olup Akdeniz Üniversitesi'nin hazırladığı MATT Projesi de hibe desteği alan projeler arasına girmeyi başardı. 1 Eylül 2019- 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yürütülecek olan MATT projesi, 4 üniversite ve 2 eğitim-araştırma kurumu olmak üzere 6 ortaktan oluşmaktadır. MATT, Avrupa'da 25 ülkede yükseköğretim kurumlarında anadil öğretmenlerinin seçim sürecinin, bu öğretmenlere verilen lisans programlarının, göçmenlere ve çok dilli sınıflarda anadil öğretim yöntemlerinin haritalandırılmasını amaçlayan bir ortaklıktır. Proje, anadil öğretmenlerinin kullandığı yenilikçi öğretim teknolojileri ve bunların sınıf yönetimi, öğrenci-öğretmen ilişkisi ve mobil öğrenmede nasıl kullanılabileceğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Proje kapsamında düzenlenecek olan 5 eğitime, Akdeniz Üniversitesi, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Norveç), Verona Üniversitesi (İtalya), WSBINOZ Üniversitesi (Polonya), ve MAERA (Portekiz) 4 farklı üniversite ve 2 Eğitim-Araştırma Merkezinden toplam 110 akademik personelin katılımı planlanmaktadır. Proje sürecinde 5 eğitim ve 1 uluslararası konferans düzenlenecek. Projenin ilk koordinasyon toplantısı Ocak ayında Antalya'da gerçekleştirileceK. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin öncelikleri arasında öğretmen yetiştirmede niteliğin arttırılmasının olduğunu ifade eden AÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Canbulat, projenin Eğitim Fakültesi öğrencilerine ve öğretim elemanlarına önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.