Avrupa'dan Türkiye'ye obezite ameliyatı olmaya gelen hasta sayısı arttı

Avrupa'da obezite ameliyatlarına getirilen kısıtlamalar ve uzun tedavi süreçleri, bu ülkelerde yaşayan vatandaşların, obezite ameliyatı konusunda Türkiye'yi tercih etmelerini sağladı. Türk doktorların obezite ve Tip2 diyabet hastalığının tedavisindeki başarıları, özellikle Antalya gibi turistik şehirlerde sağlık turizmine olumlu katkılar sağlıyor.

“Türk doktorların başarısı Avrupa'da da konuşuluyor”

Obezite ameliyatı olmak için Hollanda'dan Antalya'ya gelen Olcay Topçu, 26 yıldır kronik reflü hastası olduğunu, bu nedenden dolayı çok ciddi sıkıntılar çektiğini söyledi. Kilo vermenin ilk etapta çok zor olduğuna dikkat çeken Topçu, Hollanda'da obezite ameliyatı olamadığını, bu konuda pek çok zorluklarla karşılaştığını dile getirdi. Aşırı kilo aldıktan sonra sosyal yaşamında çok ciddi sıkıntılar yaşadığını aktaran Topçu, “Obezite ameliyatı olmaya karar verdiğimde, yaklaşık 6 ay araştırma yaptım. Ameliyat olmadan önce obezite ameliyatına ilişkin her türlü bilgiyi okudum. Hollanda'da bir sitede obezite ameliyatı ile ilgili güzel ve kişiyi motive eden bir yazı okudum, bu yazı ile vakit kaybetmeden ameliyat olmaya karar verdim. Obezite ameliyatı olduktan sonra insanın özgüveni geri geliyor. 20'li yaşlarda hissettiğiniz o canlılığı tekrar yaşayabileceğinize inanıyorsunuz. Hayallerimden bir tanesi de kot pantolonu giymek, etek giymekti bu hayalimi gerçekleştireceğim. 3 yıldır çok sıkıntılı bir süreç yaşıyordum, şimdi ben de bedenimde özgürleşti” diye konuştu.

“Avrupa'da obezite ameliyatları çok pahalı”

Türk doktorların obezite ve diyabet konusundaki başarılarının Avrupa'da bilindiğini söyleyen Ali Dereli ise, “Antalya'da ameliyat olduğum için mutluyum. Burada kendimi güvende hissediyorum. Ben çocuk yaştan bu yana obezite hastasıyım. Obeziteye bağlı farklı sorunlar da ortaya çıktı. Hayat kalitem ciddi anlamda düşmüştü. İş, spor ve sosyal yaşantımda ciddi zorluklar yaşamaya başladım. Avrupa'da obezite ameliyatı olmak istedim ancak hem çok zor hem de çok pahalı” şeklinde konuştu.

“Ameliyatlar güvenli ortamda yapılıyor”

OFM Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Burhan Mayir, obezite hastalığının tüm dünyada yaygın bir hastalık olduğuna dikkat çekti. “Yurt dışından hastalar obezite hastalığının tedavisinde Antalya'yı tercih ediyorlar. Çünkü Antalya'ya direkt gelebiliyorlar, ulaşım kolaylığı çok fazla. Antalya bir turizm şehri olduğundan, buraya gelen hastalarımız ameliyat öncesi veya sonrası tatil yapma imkanı buluyor, tatil ile ameliyatı birleştiriyorlar” diyen Doç. Dr. Burhan Mayir, “Korona virüs döneminde de obezite ameliyatları güvenli biçimde yapılabiliyor. Bu konuda hastaların tedirgin olmasına, korkmalarına gerek yok. Her türlü önlem alınıyor. Gerek endoskopi gerek ameliyathane odasına Covid testi yapılmamış hiçbir hasta alınmaz. Covid pozitif olanlar bu ortamlara asla sokulmaz. Ekip sürekli kontrol altındadır. Covid döneminde ameliyat olmak güvenlidir. Bugüne kadar pek çok hastayı ameliyat ettik ve bir problem yaşamadık” ifadelerini kullandı.