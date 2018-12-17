Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği Antalya Şubesi'nin düzenlendiği ‘Yeni Yıl Şenliği'nde, hali hazırda 128 derneğin yer aldığı Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nin sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en büyük dernekler yerleşkesi olduğunu söyledi.

Başkan Uysal, ‘Okula gitmeyen çocuk kalmasın' sloganıyla Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği Antalya Şubesi'nin düzenlendiği yeni yıl şenliğine katıldı. Kermes şeklinde gerçekleşen şenlikte konuşan Başkan Uysal, sivil toplum kuruluşlarının yerel kamu kurumlarının çalışma arkadaşı olduğunu söyledi. Muratpaşa Belediyesi'nin bu bilinçle Avrupa'nın en büyük dernekler yerleşmesine sahip Aldullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerini Doğuyaka Mahallesi'nde hizmete açtığını kaydeden Başkan Uysal, merkezde hali hazırda 128 sivil toplum kuruluşunun bulunduğunu söyledi. Merkezin kapılarının sadece yerleşkede bulunan derneklere değil herkese açık olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Yakında orada sivil toplum otomasyon sistemi de devreye girecek. Sivil toplum nedir, kamusal yarar nasıl mümkün olur, kentin sorunlarıyla da ilgilenmek ve görüş belirtmek nasıl daha sağlıklı sonuçlar verir gibi konularda eğitimler de düzenleyeceğiz. Hep birlikte yoğun bir çaba içerisine gireceğiz” diye konuştu.