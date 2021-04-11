Avrupa'nın mini kabağı Aksu'dan gidiyor

Türkiye'nin örtü altı tarımının lokomotif görevini üstlenen Antalya'nın Aksu ilçesinde, yetiştirilen mini kabaklar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. İç piyasada rağbet görmezken, özellikle Almanya'dan çok fazla talep edilen mini kabak, normal kabağa oranla iki katına satılıyor. Seradan kilosu 5 ila 7 TL arasında ki çıkış fiyatlarıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Antalya'nın Aksu ilçesi İhsaniye mahallesinde 15 yıldır üreticilik yapan Erkan Sarıtekeli, bu yıl ilk defa 4 dekarlık serasına mini kabak ektiğini söyledi. Yılda çift ekimin yapıldığını ifade eden Erkan Sarıtekeli, “ Şubat ayı sonunda ektiğimiz mini kabağı, Mart ayı sonunda hasat etmeye başladık. Bu kabak türü henüz piyasaya yeni girdi. Kabağın biraz küçüğü. Avrupa'dan bu ürüne talep çok fazla” şeklinde konuştu.

Ortalama ağırlığının 130 ile 150 gram arasında değiştiğini kaydeden Erkan Sarıtekeli, “En çok Almanya talep ediyor, iç piyasada çok satılmıyor. Fiyatlar da çok iyi. Normal kabak 3 TL'ye satılırken, mini kabağın seradan çıkış kilo fiyatı 5 ila 7 TL arasında değişiyor. Hasatımız devam ediyor. Haziran ayında hasatımızı tamamlayacağız. Toprağı dinlendirmeye bırakacağız. Ağustos başı itibariyle yeniden dikim yapacağız. Önümüzde ki sezon mini kabak dikimini, dekar olarak iki katına çıkarmayı düşünüyorum” dedi.