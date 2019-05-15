Avrupa'nın su sporları lideri Antalya

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Türkiye'de turizmde gelirin yüzde 25'inin denizden sağlandığının altını çizerek, Antalya'nın yaklaşık 300 işletme ile Avrupa'nın su sporları liderliğini sürdürdüğünü bildirdi.

Antalya kıyı şeridinde 535 charter ve günübirlik, 222 dalış ve su üstü sporları işletmesi bulunduğunu bildirdi.

DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Antalya'nın 640 kilometrelik kıyı şeridi ile turizm sektöründe dünyanın en çok misafir ağırlayan destinasyonlarından olduğunu belirtti.

“Bağlama ve çekek yeri ihtiyacı”

Bölgede 9 yat limanı ve denizde toplam bağlama kapasitesi ile yaklaşık bin 950 teknenin yer aldığını kaydeden Çetin, “ Antalya kıyılarında odamıza kayıtlı ve kayıtsız toplam 7 bin 690 tekne bulunduğu göz önüne alınırsa, bölgemiz bağlama ve çekek yeri olarak ihtiyacı da aşikardır. Deniz turizminin unsurlarından biri olan günübirlik tekne turları ve mavi turlar bölgemizde 500'e yakın işletme tarafından gerçekleştirilmektedir. Faaliyet alanımızda 535 charter ve günübirlik, 222 dalış ve su üstü sporları işletmesi bulunmaktadır” dedi.

“Avrupa su sporları lideri”

Antalya'da, deniz turizminin ana unsurlarından biri olan su üstü ve su altı sporları aktivitelerinin kıyı şeridindeki tüm plaj ve otellerde faaliyetlerine başladığını ifade eden Ahmet Çetin, “Antalya, yaklaşık 300 işletme ile Avrupa'nın su sporları liderliğini sürdürmektedir. Coğrafi özellikler, su altı zenginlikleri ve deniz suyu kalitesinin yüksek olması sebebi ile Antalya bölgesinde yılda bir milyondan fazla yerli ve yabancı turist su sporu aktivitesi gerçekleştirmektedir” dedi.

“Dalış turizmi”

Çetin, dalış turizmine de dikkat çekerek, Türkiye'nin turizm gelirlerinin yüzde 25'inin denizden sağlandığının altını çizdi.

Antalya için dalış turizminin önemli olduğuna vurgu yapan Ahmet Çetin, “Antalya'nın çok özel dalış bölgeleri var. Deniz Ticaret Odası olarak bizimde katkı koyduğumuz su altı müzelerimiz var. Artık dünyanın dört bir yanından gelen dalış severler bu dalış noktalarını keşfediyorlar ve çok daha fazla tercih ediyorlar. Dalış turizminin katma değerinin çok yüksek olduğunu söylemek isterim. Çünkü dalış için gelen turist çok daha fazla harcama yapıyor. Dalış turizmi müthiş katma değer oluşturuyor” diye konuştu.