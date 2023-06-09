Avrupa'ya gidemeyen Rus tekstilciler rotayı Türkiye'ye çevirdi

40 ülkeden yaklaşık 6 bin hazır giyim alıcısı Antalya'da düzenlenen fuarda buluştu. Alıcılar, kadın, erkek, çocuk, ayakkabı, iç giyim ve ev tekstil sektörlerinde 150 Türk firması ile bir araya geldi. Yabancı tekstilciler arasında Rusların yoğun olması dikkat çekerken, Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Avrupa hava sahasının kapalı olması, Rus müşterinin Türkiye'de alışveriş yapmasına vesile oldu” ifadelerini kullandı.

Türk tekstil ürünlerini dünyaya pazarlayan en önemli organizasyonlardan Dosso Dossi Fashion Show, Antalya'da başladı. Belek turizm merkezindeki Nest Convention Center'da 6-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenen fuar, bu yıl rekor katılıma ev sahipliği yaptı. Etkinliğe bu yıl 40 ülkeden yaklaşık 6 bin hazır giyim alıcısı katıldı. Yabancı tekstilciler arasında Rus ve Ukraynalıların fazla olması dikkat çekti. Alıcılar, kadın, erkek, çocuk, ayakkabı, iç giyim ve ev tekstil sektörlerinde 150 Türk firması ile bir araya geldi.

“Türk ekonomisine katkısı olacağına inanıyorum”

Rusya - Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Avrupa'ya gidemeyen Rus tekstil toptancılarının rotayı Türkiye'ye çevirdiğini belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Yoğun bir ilgi var. Savaş olmasına rağmen Rusya'dan katılımın da yoğun olması buradaki firmalarımızı, Rus ve Ukraynalıların burada Dosso Dossi'nin güven çatısı altında olması bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Avrupa hava sahasının kapalı olması Rus müşterinin Türkiye'de alışveriş yapmasına vesile oldu. Gerek tekstilde, gerek turizmde bu organizasyonun Türk ekonomisine katkısı olacağına inanıyorum” dedi.

“Bir müşteri turizmde üç müşteri demektir”

Fuara katılan müşterilerin kendi ülkelerinde butik ve mağaza sahibi olduğuna dikkat çeken Eraslan, bu durumun kendileri açısından önemine vurgu yaptı. Eraslan, “Bu insanlar 6 ay boyunca Türkiye'de kalıp ürün almaya devam edecekler. Bunun yanı sıra bir müşteri turizmde üç müşteri demektir. Pozitif etkilenmiş 3 insanın, kendi ailesi ya da yakının tekrar Türkiye'ye yönlendirmek adına ikna ediyor olması demek. Bu iş insanlarının bu pozitifliği anlatması, Türk ekonomisine katkı veriyor ve bizlerin yurt dışındaki popülaritesini arttırıyor” ifadelerine yer verdi.

“Müşterilerin gözlerinde memnuniyeti görüyorum”

Fuardan dolayı memnuniyetini dile getiren alıcılardan Anna Chernova da, “Buraya ailemizle birlikte geliyoruz ve alışveriş yapıyoruz. Çok güzel bir fuar ve çok memnunuz. Çok fazla ülkeden katılanlar var ve o müşterilerin gözlerinde de bu memnuniyeti görüyorum” diye konuştu.