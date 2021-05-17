Avustralyalı ünlü şef ALKÜ'lü öğrencilerle buluştu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Turizm Meslek Yüksekokulu (MYO) Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencileri Avusturalyalı ünlü şeften ders aldı. Öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Avustralya'nın tanınan Şeflerinden Eddie Huynh ve ALKÜ Öğretim Görevlisi Nejdet Dokur ile öğrencilere moral verdi. Yeni aşçılara destek verebilmek için canlı sohbete katılan konuşmacı Şef Eddie Huynh, Covid 19 salgın döneminde öğrencilerin gelecek için planlarını ve beklentilerini yitirmemeleri konusunda umutlandırdı.

Öğrencilere kariyerinden bahseden Huynh, “Ben mutfağa tutkulu bir Şefim. Avustralya'nın en kaliteli restoranlarının bazılarına danışmanlık yapıyorum. Mutfak sahnesinde 20 yılı aşkın süredir çalışıyorum. Restoranlarımdaki amacım basit malzemeleri gurme restoran kalitesine dönüştürmek, insanlara yemeği sevmeleri için ilham vermek ve öğrenmek isteyen herkese deneyimlerimi öğretmektir. Restoranım Ma Pasion da amacım, yiyecek ve insanlar arasındaki bağlantıyı bulmak ve hangi etnik kökene sahip olurlarsa olsunlar herkesi bir araya getirmekle ilgilidir. Müşterilerimle sohbet ederken yemek planlarını düzenleyip bütçeye uygun hale getirmenin ve bu şekilde pişirerek tasarruf etmenin önemini açıklar, yemek tariflerinden çok günlük tekniklere odaklanırım” dedi.

Yaz döneminde öğrencileri çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Dokur, farklı deneyimler edinebilmeleri için de öğrencileri Erasmus programlarına yönlendirdi. Dersin sonunda Huynh, bir başka programda öğrencilere mutfakta çevirim içi eğitim vermek için sözleşti.