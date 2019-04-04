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Avusturya Kültür Günleri, Muratpaşa'da

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Avusturya Kültür Günleri kapsamında Wiener Kammersyphonie, Viyana Yaylı Çalgılar Beşlisi’nin, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserine katıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Avusturya Kültür Günleri kapsamında Wiener Kammersyphonie, Viyana Yaylı Çalgılar Beşlisi'nin, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserine katıldı.


Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Nisan ayı etkinlikleri Avusturya Kültür Günleri kapsamında düzenlenen Wiener Kammersyphonie konseriyle başladı. 2006 yılında Viyana'daki çeşitli orkestralarda öne çıkan müzisyenler tarafından kurulan Viyana Yaylı Çalgılar Beşlisi'nin konseri Muratpaşa Belediyesi ve Avusturya Antalya Fahri Konsolosluğu işbirliğiyle gerçekleştirildi. Başkan Uysal, konseri Avusturya Antalya Fahri Konsolosu Ahmet Barut'la birlikte izledi. Konserin ardından Başkan Uysal ve Barut, sanatçılara teşekkür çiçeği verdi.

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