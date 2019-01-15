Avusturyalı ünlü sanatçının oğlu Antalya'da öldü

Avusturyalı ünlü şovmen ve şarkıcı Peter Alexander'ın oğlu Michael Neumayer, Antalya'nın Serik ilçesinde bir arkadaşı ile birlikte yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesi Belek Mahallesi'ndeki evde birlikte yaşadığı Avusturyalı ünlü şovmen ve şarkıcı Peter Alexander'ın oğlu Michael Neumayer'in (56) dün sabah odasında hareketsiz yattığını fark eden arkadaşı durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Neumayer'in öldüğünü belirledi. Neumayer'in cenazesi, Serik Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Şeker ve epilepsi hastası olan Michael Neumayer'in ölmeden bir gün önce rahatsızlığı nedeniyle Antalya Medikal Park Hastanesine gittiği, buradan da kendi isteği üzerine taburcu edilerek evine geldiği öğrenildi.

2011'de Viyana'da hayata gözlerini yuman Peter Alexander'ın kızı Susanne Neumayer-Haidinger de 2009 yılında Tayland'daki bir kazada ölmüştü.