İhlas Haber Ajansı

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Ayağını kıran kayakçıyı jandama kurtardı

Antalya’da Saklıkent Kayak Merkezi’nde bulunan kapalı tesiste kayak yapan bir şahıs, düşerek ayağını kırdı.

Antalya'da Saklıkent Kayak Merkezi'nde bulunan kapalı tesiste kayak yapan bir şahıs, düşerek ayağını kırdı. Jandarma ekiplerinin kar motorları ile ulaştığı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Konyaaltı İlçesi, Saklıkent Kayak Merkezi'nde dün saat 18.15 sıralarında B.S.G isimli şahıs, saklıbel istikametinde kapalı tesiste kayak yaparken düşerek sol ayak baldır kemiğini kırdı. İhbarı alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı ekipleri, 5 personel ile olay yerine kar motorları ile ulaştı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından şahıs, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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