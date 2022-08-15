Ayak tenisi turnuvası sona erdi

Konyaaltı Belediyesinin katkılarıyla Antalya Spor Dostları Derneği tarafından HayatPark'ta merhum futbolcu Oral Yenigün anısına düzenlenen ayak tenisi turnuvası final maçı ve ödül töreni ile sona erdi.

Antalya Spor Dostları Derneği tarafından her yıl düzenlenen ayak tenisi turnuvası bu yıl 7'nci kez düzenlendi. Antalyaspor forması altında efsaneleşen isimler adına düzenlenen turnuva, bu yıl merhum Oral Yenigün anısına gerçekleştirildi. Konyaaltı Belediyesi'nin katkılarıyla HayatPark'ta 12 gün boyunca kıran kırana mücadelelere sahne olan turnuvayı, final maçında Anka Çetinspor'u mağlup eden Bilallerspor şampiyon olarak tamamladı. Final maçı oynayan iki takımın, ödül töreni öncesinde centilmenlik örneği sergileyerek birbirlerini alkışlarla tebrik etmeleri izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

"Başkan Esen'e teşekkür"

Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendisinin de sıkı bir Antalyasporlu olduğunu vurgulayan Bostan, Antalyaspor efsaneleri anısına düzenlenen bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Antalya Spor Dostları Derneği Başkanı Ahmet Akyurt ise, ‘'Turnuvaya katılan bütün takımlarımıza ve emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca, HayatPark'ı bu etkinlik için bizlere tahsis eden Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen'e teşekkür ediyorum'' dedi.