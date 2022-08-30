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Ayak tenisi turnuvası Zafer Bayramı'na renk kattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ayak Tenisi Turnuvası düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ayak Tenisi Turnuvası düzenledi. Turnuvası'nda 39 takım mücadele etti.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “30 Ağustos Zafer Bayramı Ayak Tenisi Turnuvası'' Küçükler (9-15 Yaş Arası), Yıldızlar (16-19 Yaş Arası), Gençler (20-39 Yaş Arası), Veteranlar(40 Yaş üstü) kategorilerinde gerçekleşti.


39 takım katıldı


Son yıllarda ülkemizde ilgi gören sporlar arasında yer alan ayak tenisinde üçer kişiden oluşan 39 takım ve 117 kişi katıldı. Konyaaltı Olbia Meydanı yanında yer alan çimlik alanda gerçekleşen turnuvada sporcular yeteneklerini sergiledi.

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