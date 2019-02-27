Ayan Beyan Doğaçlama Muratpaşa'da

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ayan Beyan Doğaçlama'yla birlikte sahneye çıktı.

Muratpaşa Belediyesi'nin, Yeşilbahçe Mahallesi'nde bulunan ve Antalya'nın kültür - sanat hayatına yeni bir soluk kazandıran Türkan Şoray Kültür Merkezi, farklı bir tiyatro gösterisine ev sahipliği yaptı.

Kırmızı Kalem Tiyatro Topluluğu, seyircilerin yönelimleriyle belirlenen konu ve anahtar kelimelerle bir doğaçlama komedi Ayan Beyan Doğaçlama'yı, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sahneledi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, tiyatro gösterisini, eşi Ümran Uysal ve oğlu Efe ile birlikte izledi. İzleyicilerin de doğaçlama rol aldığı oyunda Başkan Uysal da; sahneye çıktı. Başkan Uysal; karakteri sürekli değişen bir müvekkil skecinde, avukat olarak rol aldı.