Ayan Beyan Doğaçlama” üçüncü kez seyirciyle buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi, yaz etkinlikleri kapsamında Kaleiçi Yat Limanı Tiyatrosu'nda sahnelenen “Ayan Beyan Doğaçlama” oyunu üçüncü kez izleyenlerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'na bağlı Antalya Oyuncak Müzesi, yaz etkinlikleri sürüyor. Baküs Sahne Atölye ve Kırmızı Kalem Sanat işbirliği ile Kaleiçi Yat Limanı Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinlikler “Ayan Beyan Doğaçlama” tiyatro oyununun üçüncü kez seyirciyle buluşması ile devam etti. Kırmızı Kalem Tiyatro Topluluğu tarafından sahneye konulan “Ayan Beyan Doğaçlama” sadece seyircilerin yönelimleriyle belirlenen konu ve anahtar kelimeler eşliğinde, yine seyircilerin seçtiği oyuncularla oynandı. Doğaçlama komedi oyunu izleyenlere kahkaha dolu bir akşam yaşattı.