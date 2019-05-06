Aydoğmuş Mahallesi'ne yeni park

Kepez Belediyesi tarafından Aydoğmuş Mahallesi'ne yeni bir semt parkı kazandırılacak.

Aydoğmuş Mahallesi'ne de yeni bir semt parkı inşa eden Kepez Belediyesi ekipleri, 1216 Sokak'ta çalışmaları sürdürüyor. Mahalle ve çevresine hem yeşil alanıyla oksijen üretecek, hem de kentin ortasında dinlenme imkanı sunacak yeni semt parkı, toplamda 850 metrekare alanı kapsıyor. İçerisinde yürüyüş yolları, oturma grupları, pergoleler, oyun alanları ve yeşil alanları bulunacak olan yeni semt parkı, Kepez'in tüm diğer semt parkları ile aynı kalite ve konfora sahip şekilde inşa ediliyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçenin sosyal donatı alanlarının her gün artmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, yeni parkın ilçeye ve mahalleye hayırlı olmasını temenni etti. Aydoğmuş Mahallesi'nin yeni parkı çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete açılacak.