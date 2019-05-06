Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, ”Karşılıklı oynanan bir maç oldu. Böyle kuvvetli, iyi kurgulanmış takımı yenmek bizim adımıza sevindirici. Özellikle galibiyetsiz olumsuz seriyi bitirmek daha da sevindirici” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımlarında uzun zamandır galibiyet alamamanın ciddi bir özgüven sorunu olduğunu aktardı. Kocaman, ”Ciddi bir özgüven sorunu vardı. Bütün sporlarda çok bildik ve beklenen bir durumdu. Bu da oyundaki yapabileceklerimizin pek çoğunun daha zor yapılmasına neden olan en önemli etkenlerden bir tanesi. Birkaç haftadır bu zorluğu yaşıyoruz ancak Ankaragücü ve Galatasaray maçlarıyla beraber takımda bir toparlanma gözüküyordu. Bu duygularla ve düşüncelerle geldik. Bir şekilde çevirecektik. Bu takım bu şekilde sonuçlar alacak bir takım değil. Benden önce ve sonra da bu şekil oynayan bir takım değil” dedi.

“Oyuncuları tebrik ediyorum”

Alanyasporlu futbolcuların takım arkadaşları Josef Sural'ı kaybettikten sonra duygusal bir tavırla maça çıktıklarını ifade eden Kocaman, şunları söyledi:

“Tabii çok talihsiz bir kazaydı, onun etkileri vardı. Maç içinde bir duygusallık herkeste gözüyordu. Bizim için de geçerliydi. Bir diğer taraftan da rakibimiz, iyi kurgulanmış bir takım. Hızlı ve kaliteli oyunculara sahipler. Maçın her anında kaleye gitmek için büyük çaba gösteriyorlar ve başarılı bir şekilde yapıyorlar. Bulunduğumuz ortam dolaysıyla böylesi bir takım karşısında deplasmanda kazanmaya yönelik bir ortam gözükmüyordu. Oyuncuları tebrik ediyorum önce direnç sonra da yüksek oranda da ciddiyet gösterdiler. Bir deplasman karşılaşması için gerektiğinden fazla pozisyona girdiler. Rakip takımda girdi. Karşılıklı oynanan bir maç oldu. Böyle kuvvetli, iyi kurgulanmış takımı yenmek bizim adımıza sevindirici. Özellikle galibiyetsiz olumsuz seriyi bitirmek daha da sevindirici. Alanyaspor'a da baş sağlığı ve geçmiş olsun, ileri dönemler için de başarılar diliyorum.”