Aynı aileden 4 kişi böbrek nakli oldu: 4'ü böbrek nakli, 4'ü de verici oldu

Hatay'da yaşayan Yanaray ailesinden 4 kişi, yaşadıkları genetik böbrek yetmezliği hastalığı sebebiyle farklı yıllarda eşleri ve iş arkadaşlarının bağışları sonucu böbrek nakli oldu. Nakiller sonrası hastaneye kontrole gelen aile, nakilleri gerçekleştiren Prof. Dr. Alper Demirbaş'ı ziyaret etti. Prof. Dr. Demirbaş, “Bu bir aile boyu böbrek nakli oldu. Çünkü bu hastalık da aile boyu bir hastalık. Hepsi sağ ve sağlıklı şu anda. Hepimiz de mutluyuz tabii ki” dedi.

Hatay'da yaşayan Yanaray ailesi, 11 yıldır genetik böbrek yetmezliği hastalığı ile mücadele ediyor. Hatay'da diyalize giren Mehmet, Ali, Şükrü Yanaray ve Mehmet Bilge, Medical Park Antalya Hastane Kompleksinde farklı yıllarda böbrek nakli ameliyatı oldu. Nakil olan 4 kişiden 3'üne eşi, birine ise iş arkadaşı böbreğini bağışladı. Sırasıyla 11 yıl, 7 yıl, 7 ay ve 6 ay önce böbrek nakli olarak hayata tutunanların bulunduğu aile, Hatay'dan Antalya'ya gelerek nakil yapan doktorları Prof. Dr. Alper Demirbaş'ı ziyaret etti. Prof. Dr. Demirbaş, yaşanan olayın ‘aile boyu bir nakil' olduğunu belirterek, benzer bir durumun başka bir aile üyesinde yaşanmaması adına temennide bulundu.

“Aile boyu böbrek nakli”

Hastanenin Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, “Hepsi aynı aileye mensup insanlar. 4'ü böbrek nakli oldu, 4'ü de verici oldu. Metin Akpınar ve Zeki Alasya'nın ‘Nereye Bakıyor Bu Adamlar' diye meşhur bir film vardı. Arkamdaki insanlar da aslında bakarsanız aynı aileden gelen dörder kişi. 4'ü böbrek alıcısı, 4'ü böbrek vericisi. Hastalarda genetik bir böbrek hastalığı olan polikistik böbrek hastalığı var. Bir kısmına eşleri, bir kısmına da yine eşleri çapraz nakille böbreklerini bağışladı. Nakil yapılan hastaların en eskisi 11 yıl önce yaptığımız bir nakildi. Ardından 7 yıl önce ve bu yıl da aynı aileden iki kişiye daha nakil gerçekleştirdik. Bu bir aile boyu böbrek nakli oldu. Çünkü bu hastalık da aile boyu bir hastalık. Hepsi sağ ve sağlıklı şu anda. Hepimiz Antalya'da onlara yardımcı olabildiğimiz için mutluyuz. Umarım ailede daha fazla insan bu hastalığa yakalanmaz ve nakil gerekmez. Gerektiği takdirde biz yine buradayız, onları sağlıklarına kavuşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

“Ya nakil ya diyaliz”

11 yıl önce eşi Mehmet Yanaray'a (59) böbreğini veren Fikriye Yanaray (55), “11 yıl önce Hatay'da doktora gitmiştik. Orada bize eşimin böbreğinin iflas ettiğini söylediler. 'Ya nakil ya da diyaliz' dediler. Hatay'da 15 gün diyalize girdi. Sonra ben eşime böbreğimi verebileceğimi söyledim. Hastaneye gittik, tahlillerimiz yapıldı. Uygun olduğunu görünce hemen hastaneye geldik. Şükür şu an çok iyiyiz. Çok kötü günler geçirmiştik. Her şey geride kaldı” şeklinde konuştu.

“Beni çok sevdiği için böbreğini bağışladı”

2016 yılında eşi Hatice Yanaray'dan (45) aldığı böbrekle sağlığına tekrar kavuşan Ali Yanaray (53), “Önce karın ağrım başladı. Tahlil sonra diyalize bağlanmam gerektiğini söylediler. Nakil olduk, çok şükür iyiyiz. Eşim beni çok seviyor. O yüzden bana böbreğini bağışladı. Ben de onu seviyorum” dedi.

“Çok iyiyim”

İş arkadaşı Burak Balıkçı'nın (39) böbreğini bağışladığı İlhan Yanaray (34) ise, “İş yerinden arkadaşım Burak, bana böbreğini bağışladı. Çok iyiyim, bir sıkıntım yok” diye konuştu.

“Sevgim 5 kat daha arttı”

Eşi Fatma Bilge'nin (54) 6 ay önce böbreğini bağışladığı Mehmet Bilge (62), “Ağabeyim 7 sene önce organ nakli olmuştu. Bende de aynı problem olunca hastaneye geldik. Allah'a şükür naklimiz gerçekleşti. Eşim bana böbreğini bağışladı. 5 kat daha arttı sevgim” ifadelerini kullandı.