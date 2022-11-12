Aynı noktada 2 saat arayla iki trafik kazası güvenlik kamerasında

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı noktada 2 saat arayla iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazalarda kimsenin burnu bile kanamadı.

Kazalar, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle kavşağında meydana gel. Edinilen bilgiye göre, Rus vatandaşı Igor Nuctento'nun kullandığı 07 MC 0733 plakalı araç ile Selma Özdemir'in kullandığı 07 LPV 17 plakalı otomobili kavşakta çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, yaralanan olmadı. Bu kazanın üzerinden 2 saat bile geçmeden aynı noktada yine bir kaza meydana geldi. Bu kazada da bir araca hafif ticari araç, ardından da kamyonet çarptı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü olay yerinden ayrılırken, kazada kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Kavşakta 2 saat arayla meydana gelen iki kaza da güvenlik kameralarına yansıdı.