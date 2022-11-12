Ayrı yaşadığı eşinin habersiz aldığı otomobilini otoparkta buldu, silah ve uyuşturucu düzeneğini görünce polise koştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir süredir ayrı yaşadığı eşinin otomobilini habersiz alıp götürdüğünü belirterek polise şikayette bulunan genç kadın, otomobilini 6 gün sonra hastane otoparkında buldu. Otomobiline binip Manavgat Otogarı'na giden genç kadın, otomobilin torpidosunda silah, kapı cebinde de uyuşturucu düzeneği bulunca polise başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Devlet Hastanesinde çalışan G.D. isimli genç kadın, 5 Kasım tarihinde bir süredir ayrı yaşadığı eşinin kendisine ait otomobili haberi olmadan alıp gittiğini belirterek polis karakoluna şikayette bulundu. Bu sabah iş yerine gittiğinde otomobilinin hastanenin personel otoparkında olduğunu, içerisinde bir şahsın oturduğunu gören genç kadın, otomobilde oturan şahsı aşağı indirdikten sonra otomobiline binerek, yanına şehir dışına gidecek olan anne ve babasını alıp Manavgat Otogarı'na gitti. Otogarda aracın torpidosunu açan genç kadın torpidoda bir tabanca ile karşılaşırken, kapı cebinde ise uyuşturucu kullanma düzeneği olduğunu gördü. Genç kadın vakit geçirmeden otogar polisine giderek durumu anlattı. Otogar polisinin haber vermesi üzerine otogara gelen polis ekibi, genç kadını ve otomobili alıp karakola götürdü.