Ayrıldığı eşine ve onun yeni kocasına korku yaşatmıştı serbest bırakıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde ayrıldığı eşi ile eşinin kocasına, biber gazı sıkıp bıçakla saldıran ve çiftin otomobiline kendi aracıyla çarptığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep K.B, ilk eşinden olan ilkokul öğrencisi kızına öğle yemeği götürmek için şimdiki eşi Ergün B'nin 07 DAK 75 plakalı otomobiliyle Yeşilyurt Mahallesi'ndeki okula geldi. İddiaya göre Zeynep K.B'nin 2 yıl önce boşandığı M.A, çiftin yolunu 07 HC 656 plakalı otomobille kesti. Tartışmanın ardından M.A, çifte önce biber gazı sıktı ardından bıçakla saldırdığı öne sürüldü. Yaşanan gerginliğin ardından M.A, otomobiliyle çiftin otomobiline defalarca çarptı. Kaçmaya çalışan M.A, vatandaşlar tarafından yakalandı. Ayağından yaralanan Ergün B, hastaneye kaldırılırken M.A, polis merkezine götürüldü.

Polis merkezindeki ifade işlemleri tamamlanan M.A, bugün adliyeye sevk edildi. M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.