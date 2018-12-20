Ayşe Deniz Gökçin'den nefes kesen piyano performansı

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde devam eden “Muratpaşa'da Sanat Var” konserlerinde 3'üncü hafta Ayşe Deniz Gökçin'in nefes kesen piyano performansıyla başladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin 26 Ekim'de Türk sinemasının ‘Sultan' lakaplı oyuncusu Türkan Şoray'ın katılımıyla hizmete açtığı Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde “Muratpaşa Sanat Var” konserler serisi devam ediyor. Konserlerde 3'üncü hafta Ayşe Deniz Gökçin konseriyle başladı. “Beethoven'dan Rock'a” projesiyle sahne alan genç piyanist, Beethoven senfonileri ve piyano konçertolarından Pink Floyd, Coldplay ve Aerosmith'in klasik haline gelmiş şarkılarına nefes kesen bir performans sundu. Ayşe Deniz Gökçin'in kendine ait rock piyano düzenlemelerinde durdurulamayan heyecanını Türkan Şoray Kültür Merkezi'ni dolduran müzikseverleri de sardı. Yaklaşık 2 saatlik konserin ardından genç piyanist uzun süre ayakta alkışlandı.