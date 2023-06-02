Ayşe Kulin, edebiyatseverlerle buluştu

Antalya'da Muratpaşa Belediyesinin düzenlediği "4 Mevsim 4 Yazar" buluşmasının yaz konuğu Ayşe Kulin oldu.

"4 Mevsim 4 Yazar" buluşmasına Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından Ayşe Kulin konuk oldu. Türkan Şoray Kültür Merkezinde düzenlenen buluşmada Kulin, geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan "Adı: Aylin", televizyona uyarlanan "Gece Sesleri" ve "Veda"yla devam eden yazma serüvenini edebiyatseverlerle paylaştı. Yoğun ilgi gören söyleşiyi, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal, gazeteci, yazar ve belgeselci Tuluhan Tekelioğlu ilgiyle takip etti.