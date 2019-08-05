Ayşegül hemşirenin organları, umut oldu

Antalya'da beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren 26 yıllık hemşire Aygül Öztürk'ün bağışlanan organları 5 hastaya umut oldu.

Antalya'da beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren 44 yaşındaki 26 yıllık hemşire Aygül Öztürk'ün bağışlanan organları 5 hastaya ışık oldu. Atatürk Devlet Hastanesi'nde 2016 yılından beri görev yapan Aygül hemşire, dün evinde beyin kanaması geçirdi. Öztürk'e ilk müdahale, Kepez Devlet Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olan eşi Mustafa Öztürk tarafından yapıldı. Öztürk, daha sonra eşi için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sağlık ekiplerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Aygül Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Nakil bekleyen hastalara umut oldu

Kendi iradesiyle organlarını bağışlayan Aygül hemşirenin ailesinin onayı sonucu, karaciğer, böbrekleri ve korneaları, nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı. Aygül hemşirenin karaciğeri ve bir böbreği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, diğer böbreği ve korneaları ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara nakledildi.

Aygül hemşire için bugün görev yaptığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tören düzenledi. İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve çok sayıda sağlık çalışanının katıldığı törenin ardından Aygül hemşirenin cenazesi, memleketi Korkuteli ilçesindeki Garipçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.