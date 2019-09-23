Aytap Antik kenti temizlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Hizmet Birimi temizlik ekipleri, Alanya Gazipaşa arasında bulunan Tarihi Aytap Antik Kenti'nde genel temizlik yaptı. Tarihi alandan 3 kamyon çöp toplandı.

Alanya Gazipaşa arasındaki sahil yolu üzerinde bulunan ve geçmişi M.Ö. 260 yılına kadar uzanan Aytap Antik Kenti, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği ve plajında denize girdiği en önemli tarihi mekanlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bizans ve Roma dönemlerine ait önemli kalıntıların olduğu tarihi kent, sit alanı içinde yer almasına rağmen, plajı ve tarihi mekanları bilinçsizce kirletiliyor. Alanya turizmi için son derece önemli olan antik kent, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Müze Müdürlüğü işbirliği ile temizlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, hem antik kenti hem de sahil yolu ve çevresini bir hafta süren çalışmayla tertemiz yaptı. Tarihi kalıntıların içi, patika yolları, çalı ve kayaların arası, plaj ve sarp yerler zorlu bir çalışmanın ardından pırıl pırıl oldu. Bir haftalık çalışmanın ardından antik kent ve çevresinden 3 kamyon çöp çıkarıldı.