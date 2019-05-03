Aytemiz Alanyaspor, Al Duhail ile işbirliği anlaşması imzaladı

Aytemiz Alanyaspor'u temsilen Katar'a giden kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun oğlu Emirhan Çavuşoğlu ile beraberindeki heyet, Al Duhail Başkanı Khalifa Khamis Al Sulaiti ile bir araya geldi. Emir Cup çeyrek finalinde Al Duhail'in Al Shahania ile oynadığı karşılaşmayı izleyen Çavuşoğlu ve Sulaiti, daha sonra işbirliği anlaşmasına imza attı. Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerde her iki kulüp adına önemli çalışmalar yapılacağını belirterek, anlaşmanın detaylarını daha sonra kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Al Sulaiti, anlaşmanın ardından kulübün internet sitesine şu açıklamalarda bulundu:

"Bu, kulübün dost ülkelere açık olabilmesi adına önemli bir adım. Al Duhail kulübü olarak biz, bu anlaşmayı destekleyeceğiz. Teknik ve idari deneyimleri paylaşmak, hazırlık kamplarına ev sahipliği yapmak gibi konularda her iki takım için gereken faydaları elde etmeye çalışacağız. Anlaşmanın tüm iyi sonuçları önümüzdeki birkaç gün içinde ortaya çıkacak.”