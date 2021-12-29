Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı

Alanyaspor Kulüp Başkan Yardımcısı Kamil Köseoğlu, Mardin Büyükşehir Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçının ardından teknik direktör Bülent Korkmaz ile oturarak konuştuklarını söyledi. Köseoğlu yaptığı açıklamada, “Karşılıklı tokalaştık. Bülent Korkmaz ile yollarımızı ayırdık. Herhangi bir tazminat talep etmedi. Kendisi çok beyefendi bir insan. Biz yönetim olarak son çıktığı maça kadar tüm haklarını kendisine verdik” sözlerine yer verdi.