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Aytemiz Alanyaspor, Marafona'nın sözleşmesini uzattı

Aytemiz Alanyaspor, 33 yaşındaki Portekizli kaleci Jose Marafona’nın sözleşmesini yeniledi.

Aytemiz Alanyaspor, 33 yaşındaki Portekizli kaleci Jose Marafona'nın sözleşmesini yeniledi.


Alanyaspor, kaleci Marafona'nın sözleşmesini, Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun katılımıyla tesislerde yapılan imza töreniyle 2 yıl daha uzattı.


Başkan Hasan Çavuşoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, "Marafona'yı Portekiz'de 2 yıl önce tanıdım. İyi ki tanımışım. Kendisinin ne kadar kaliteli bir kişi olduğunu ilk gördüğümde anlamıştım. İyi ki Marafona'yı Alanyaspor'a getirmişiz. Yeni sözleşmesi her iki taraf için de hayırlı olsun. Kalede duruşu ve kişiliğiyle inşallah kat edeceğimiz çok yol var. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.


Futbolcumuz Marafona ise, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana güvendikleri ve bu fırsatı verdikleri için başkan beye teşekkür ediyorum. Elbette Alanyaspor'un başarısı için mücadele ediyoruz. Bu güveni boşa çıkarmamak için sahada elimden geleni yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

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