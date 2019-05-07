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Aytemiz Alanyaspor'da Beşiktaş mesaisi başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 32.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.


Süper Lig'in 31. haftasında dün oynanan maçta Atiker Konyaspor'a 4-2 yenilerek sahasındaki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Aytemiz Alanyaspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Turuncu-yeşilli takım, Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde bugünkü antrenmanda yenileme koşuları yaptı. Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de forma giymeyen bazı oyuncular ise orta-şut çalışması yaptı. Sakatlığı bulunan Isaac Sackey antrenmana katılmadı.


Turuncu-yeşilli takım yarın izin yapacak ve maç hazırlıklarını perşembe günkü antrenmanla sürdürecek.

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