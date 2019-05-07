Aytemiz Alanyaspor'da Beşiktaş mesaisi başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 31. haftasında dün oynanan maçta Atiker Konyaspor'a 4-2 yenilerek sahasındaki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Aytemiz Alanyaspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Turuncu-yeşilli takım, Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde bugünkü antrenmanda yenileme koşuları yaptı. Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de forma giymeyen bazı oyuncular ise orta-şut çalışması yaptı. Sakatlığı bulunan Isaac Sackey antrenmana katılmadı.

Turuncu-yeşilli takım yarın izin yapacak ve maç hazırlıklarını perşembe günkü antrenmanla sürdürecek.