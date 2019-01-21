Aytemiz Alanyaspor'da kupa mesaisi

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gözetiminde başlayan antrenmanda, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme koşusu yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ve şut çalışmaları gerçekleştirdi. Alanyaspor hazırlıklarını yarın saat 16.00'da tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.