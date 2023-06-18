AYT'ye 7 dakika geç kaldı, kapıyı açtırsa da içeri girmeyi başaramadı

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) kapı kapandıktan 7 dakika sonra gelen bir kişi, görevlilere kapıyı açtırsa da içeri giremedi. Polislere ”Daha 10 dakikam vardı” diyen aday, sürenin dolduğunu öğrenince “Yapacak bir şey yok, eyvallah” diyerek ayrılmak zorunda kaldı.

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı saat 10.15'te başladı. Adaylar, saatler öncesinden Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'ndeki fakültelere aileleriyle birlikte geldi. İkinci günde adayların tedbirli davranıp salonlarına vaktinde geldiği görüldü. Adaylar içeride ter dökerken, aileleri de 26 dereceyi bulan hava sıcaklığında ağaçların gölgesinde bekledi.

7 dakika sonra geldi, “10 dakikam vardı” dedi

Sınava Eğitim Fakültesinde girecek olan bir kişi ise kapılar kapandıktan 7 dakika sonra geldi. Görevlilerden kapıyı açmalarını isteyen adayın istediğini kırmayan polis memuru, kapıyı açarak zamanın dolduğunu ve içeri alınamayacağını söyledi. Aday bunun üzerine, “Daha 10 dakikam vardı, yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim” diyerek ayrıldı.