Azerbaycan sineması Alanya'da

Azerbaycan Sinema Haftası gösterimleri Alanya Kızılkule Meydanı'nda yapılıyor. Yetkililer, gösterimlerin ücretsiz olarak halkla buluştuğunu duyurdu.

Azerbaycan Sinema Haftası gösterimleri Alanya Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) katkılarıyla Kızılkule Meydanı'nda başladı. Yetkililer, Proje Yazarı ve Yönetmeni Nigar Babazade'nin sunumu ile başlayan film gösterimlerinin ücretsiz olduğunu duyurdu.

Program şu şekilde belirlendi:

“1 Ekim/20.00 kısa filmler: ‘İkinci Atış', ‘Yara' ve ‘Tuzlu Su Köpeği', 2 Ekim/20.00: ‘Perde 2', 3 Ekim/20.00: ‘İçeri Şehir', 4 Ekim/20.00: ‘Perde'”