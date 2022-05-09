Azerbaycan ve Türkiye ezgileri Antalya'da yankılanacak

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek ve ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait olan ‘Azerbaycan ve Türk Ezgileri' konserinde piyanist Metin Kiper, soprano Semiha Derya Boran, mezzo soprano Medine Tuganova ve Pınar Tekol, tenor Devrim Demirel ve bariton Mehmet Ali Tutar sahne alacak.