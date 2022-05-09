İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Azerbaycan ve Türkiye ezgileri Antalya'da yankılanacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 12 Mayıs Perşembe akşamı Azerbaycanlı ve Türk bestecilerin seçkin eserlerini piyano eşliğinde solist sanatçıların yorumları ile sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.


Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek ve ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait olan ‘Azerbaycan ve Türk Ezgileri' konserinde piyanist Metin Kiper, soprano Semiha Derya Boran, mezzo soprano Medine Tuganova ve Pınar Tekol, tenor Devrim Demirel ve bariton Mehmet Ali Tutar sahne alacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.