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Azerbaycanlı Amal Azim gençlerin konuğu oldu

Azerbaycanlı ses sanatçısı Amal Azim, yaz döneminde çalışmalarını Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası’nın konuğu oldu.

Azerbaycanlı ses sanatçısı Amal Azim, yaz döneminde çalışmalarını Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası'nın konuğu oldu.


Muratpaşa Belediye Gençlik Orkestrası, Kültür Müdürlüğü sanat kursları sorumlusu Furkan Üstündağ'ın yönetiminde yaz döneminde de çalışmalarını sürdürdü. Değirmenönü Kültür Merkezi'nde solfej, armoni ve repertuar çalışmalarını sürdüren orkestra, Azerbaycanlı ses sanatçısı Amal Azim'i konuk etti.


Ülkelerarası müzik yolculuğunun hikayesini anlatan Azeri sanatçı, gençlere başarılı olmak için disiplinli çalışmalarını söyleyerek, “Yaptığımız her işi severek ve gönülden yaparsak başarı otomatik olarak kendisi gelecektir” dedi. Daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayan Amal Azim, gençlik orkestrası eşliğinde Azerbaycan'ın ‘yaman ayrılık' şarkısını söyledi.

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