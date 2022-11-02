Azeri adam evinde ölü bulundu

Antalya'da 15 yıldır yaşayan 48 yaşındaki Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı, eşi tarafından odasında hareketsiz bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2071 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşi Nelli Abdullayeva ile beraber yaşayan Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı Elchın Abdul (48), öğle saatleri olmasına rağmen odasından dışarı çıkmadı. Bunun üzerine eşine seslenen Nelli, cevap alamayınca odayı kontrol etmek istedi. Bu sırada eşinin hareketsiz olduğunu gören kadın, durumu komşularına bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Adli tabip tarafından yapılan kontrolde olumsuz duruma rastlanmayarak, normal ölüm olarak değerlendirildi. Cenaze belediye morguna kaldırıldı. Eşinin ölümü ile yıkılan kadının üzüntüsü ise yüzüne yansıdı.