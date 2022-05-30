Azra'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini 13 parçaya ayıran zanlı, nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, ve 'cinsel saldırı' suçundan 16 yıl ceza aldı.

Antalya'da geçtiğimiz 28 Temmuz tarihinde kaybolduktan 5 gün sonra iş adamı M.M.A. (48) tarafından öldürüldüğü belirlenen 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu ile ilgili davaya devam edildi. Antalya Adliyesi 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık M.M.A., SEGBİS üzerinden katıldı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen M.M.A., 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme', 'hırsızlık' ve 'cinsel saldırı' suçlarından beşinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Diyarbakır Cezaevi'nde bulunan sanık Mustafa Murat Ayhan SEGBİS aracılığıyla katılırken, Azra'nın annesi Mezide Haytaoğlu, baba Mustafa Haytaoğlu da salonda hazır bulundu.

"Çocuğun başı kayıp"

Duruşmada söz alan baba Mustafa Haytaoğlu, “Ben sanığın en ağır şekilde cezalandırmasını talep ediyorum. Ben çocuğumun o eve kendi rızasıyla gittiğini düşünmüyorum. Çocuğun başı kayıp. Ben bir babayım" dedi. Anne Mezide Haytaoğlu, ise “Ben sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum. Benim çocuğumun kafası bulunamadı. Kızımın en son kelimeleri ne oldu, bunu duymak istiyorum" sözlerine yer verdi.

Çok üzgün ve pişman olduğunu söyledi

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan zanlı ise, çok üzgün ve pişman olduğunu söyledi. Avukatları da müvekkillerinin cinsel saldırı olayını gerçekleştirmediğini, öldürmenin de aniden geliştiğini söyleyerek yeniden başka bir hastaneden adli dengesinin yerinde olup olmadığının anlaşılması için rapor alınmasını istediler.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

Duruşma sonucunda sanık Mustafa Murat Ayhan'a 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'cinsel saldırı' suçundan 16 yıl hapis cezası verildi.