Baba elektrik akımına kapıldı, küçük kızı endişeyle, etraftakiler merakla takip etti

Antalya'da bir işletmeye ait reklam tabelasının ışıklandırmasını yapan işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı. İşçiyi kurtarma çalışmalarını tabelayı yaparken yanında getirdiği 10 yaşlarındaki kızı endişeyle, çevredeki vatandaşlar ise meraklı gözlerle takip etti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi Şht. Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki bir işyerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elektrik işiyle uğraşan Erkan Uzun (35), 10 yaşlarındaki kızıyla birlikte reklam tabelasının ışıklandırmasını yapacağı işyerine geldi. Kızı işyerinde otururken, tabelanın olduğu kısımda ışıklandırma çalışmasını yapan Uzun, bir anda elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin sesleri duyması üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri talep edildi. Bu sırada komşu esnaf ve vatandaşlar bilinci yerinde olan Erkan Uzun'u bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı.

Küçük kızı endişeyle, etraftakiler meraklı gözlerle takip etti

Bu sırada Uzun'un küçük kızı çalışmaları endişeli, etrafa toplanan kalabalık ise meraklı gözlerle takip etti. Belirtilen adrese gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucu Uzun'u tabelanın olduğu kısımdan sedyeyle alarak ambulansa getirdi. Erkan Uzun, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.