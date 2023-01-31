Baba olduktan 10 saat sonra hayatını kaybeden sevilen okul müdürü toprağa verildi

Alanya'da çocuğunun doğumundan 10 saat sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özel Yedi Bilim Koleji ortaklarından ve aynı zamanda okul müdürü olan Ahmet Ünal'ın cenazesi toprağa verildi.

Bir süredir yakalandığı siroz hastalığından dolayı Antalya'da tedavi gören 64 yaşındaki Ahmet Ünal, 4 gün önce karaciğer nakli için İstanbul'a sevk edilmişti. Önümüzdeki perşembe günü büyük kızından karaciğer nakli olmayı bekleyen Ünal, bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eşi ise 10 saat önce Alanya'da özel bir hastanede bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ünal'ın ani ölümü, eşine akşam saatlerinde söylendi. 2.5 yaşında oğlu olan Ünal'ın, kız bebeğini göremeden vefat etmesi ailesini ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Ünal'ın cenazesi Alanya Cikcillli Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine katılan eşinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.