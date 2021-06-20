Babalar Günü'nde evinin terasından düşüp öldü

Antalya'da yaşlı adam, Babalar Günü'nde 3 katlı evin terasından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00'de Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın bahçe kısmında yaşandı. Binanın teras katında oturan Cumali Dulkadir'in (83) yerde kanlar içerisinde yattığını gören komşuları durumu 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve 155 polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın Babalar Günü'nde meydana gelmesi yaşlı adamın yakınlarını üzüntüye boğdu. Yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.