Babalar sertifikalarını aldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Anne Çocuk Eğitim Vakfı'yla (AÇEV) birlikte gerçekleştirdiği ‘Babalık Destek Programı'nı tamamlayan babalara sertifikalarını verdi.

Muratpaşa Belediyesi'nde daha demokratik, daha mutlu bir aile ve toplum yapısının oluşması için, 3- 11 yaşlarında çocukları olan babaların katılımına açık ve kısa adı BADEP olan ‘Babalık Destek Programı'na devam ediyor. AÇEV'le birlikte yürütülen programın son dönem mezunları, törenle sertifikalarını aldı. Başkan Uysal, törende baba-çocuk ilişkisinin karşılıklı eğitimi içeren çok değerli bir süreç olduğunu söyledi. Kendisini de 2 çocuk sahibi olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Onların bize söyleyeceği çok şey var. Empati yapan, anlamaya ve sevmeye çalışan, adalet duygusu ve vicdanıyla ülkemizi ve şehrimizi düşünen insanlar yetiştirmemiz için babalar olarak kendimizi çok iyi konumlandırmalıyız. Daha özgür ve daha demokratik, kutuplaşmayan, ayrışmayan aksine bütünleşen bir yapıyı çocuklarımızla birlikte toplumun temel yapı taşı olan ailemizde kurmalıyız” diye konuştu.

Başkan Uysal, konuşmasının ardından mezunu babalara sertifikalarını takdim etti.

BADEP NEDİR?

BADEP, Türkiye'de babaların çocuklarının gelişiminde daha etkin ve olumlu bir rol oynamaları için geliştirilen bilimsel temelli bir eğitim programıdır. Katılımcı babalar, çocuklarının gelişimiyle ilgili bilgi düzeylerini arttıran, iletişim becerileri kazanmalarını sağlayan ve bunun sonucunda daha demokratik tutumu benimsemelerine yol açan eğitimler almaktadır. BADEP, 15-20 kişilik gruplar halinde yürütülüyor. Program 3-6 ve 7-11 yaş dönemi çocuklarını babalarına yönelik iki modül halinde uygulanıyor. 10 hafta süren program haftada 1 gün 2 saat süreyle gerçekleştiriliyor.